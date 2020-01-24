當年今日｜東亞運金牌功臣僅3人續戰職業 時任領隊羅傑承批港足原地踏步 (19:28)

自從港足贏得東亞運金牌後，每年的12月12日都成為球圈人士回顧的日子，如陳肇麒今日亦在社交網上載相片重溫當年點滴。當年港足在分組賽首名出線，4強對朝鮮隊及決賽對日本隊，均憑互射12碼取勝，最終在31884名觀眾見證下，創造歷史一刻首奪東亞運金牌。

去年東亞運奪金10周年時，當年23名金牌功臣只餘9人仍征戰本地頂級聯賽，今夏隨着當年決賽攻入扳平一球的陳肇麒，還有陳偉豪、李翰灝及徐德帥，先後掛靴或未落班，只餘下效力東方龍獅的葉鴻輝、梁振邦及轉投理文的曾錦濤仍在港超賽場。徐德帥今夏約滿後已返回大連，歐陽耀冲最近則再傳將外闖。

當年港隊的領隊、現港超球會天水圍飛馬會長羅傑承今日在社交網撰文：「眨眼間已經11年了，當年港隊奪得金牌後，我在一個訪問中，曾經説過香港足球無論在體能及技術都遠遠比不上日本，當天我們能夠勝出，主要是靠球員的拼勁，和香港球迷的打氣支持。11年後，香港足球在體能，技術上不單止沒有追近日本，而是原地踏步，比日本現時的水平拉開得更大距離⋯⋯究竟問題出現在哪方面？」

他文中指出5大問題，包括教練、球員質素、訓練方式、資源及足總政策問題，「已經浪費了這10年的金錢和時間，我們足球界真的要檢討一下。日本現時大部分教練都是日本本土教練，訓練方式是公開的，也不是什麼秘密，為什麼香港不能做到？」

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港隊2009年東亞運足球金牌功臣名單

主教練：金判坤

門將：17葉鴻輝*、1李瀚灝、22吳逸凱

後衛：21曾錦濤*、2李志豪、3馮啟匡、5賴文飛、6黃展鴻、14陳韶遠、15陳偉豪、18郭建邦、25蘇偉泉

中場：16梁振邦*、10歐陽耀沖、8徐德帥、4阮健文、11黎耀昌、12劉念溢、19梁倬軒、28葉頌朗

前鋒：7陳肇麒、9鄭禮騫、20巢鵬飛

*現役職業球員，前為當年球衣號碼

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