FIFA頒獎禮︱羅拔仔入圍三強撼「美C」 尼馬不滿揚言轉戰電競(附名單連結) (17:45)

連同前身世界足球先生,近12屆最佳男足中,只有2018年的莫迪歷打破C朗及美斯近12年壟斷。惟利雲度夫斯基上季狂轟55球,助拜仁慕尼黑贏得德甲、德國盃及歐聯,成為今屆大熱。

歐聯亞軍巴黎聖日耳門(PSG)沒有職球員角逐年度最佳,令球星尼馬在社交網上表達不滿,又笑稱自己轉行籃球也不成功,只能選擇做電競手。

男子組另外兩獎都有拜仁及英超冠軍利物浦的代表。費歷克、高普將與列斯聯領隊比爾沙爭奪年度最佳教練。最佳守門員候選人則是紐亞、艾利臣比加及馬德里體育會的奧比歷。女子歐聯冠軍里昂都有代表競逐3個女子組獎項,後衛Wendie Renard將在最佳女足與車路士的Pernille Harder及曼城的Lucy Bronze一較高下。

至於代表年度金球的普斯卡斯獎,呼聲較高的是熱刺前鋒孫興慜。孫興慜在去年12月對般尼的英超一仗,盤扭80碼後單刀得手。另外兩個入圍的入球,是巴塞隆拿上季同日西甲對馬略卡的小組滲入,最後由蘇亞雷斯後腳破網,以及巴甲球隊法林明高中場迪阿拉斯卡達的禁區邊倒掛。

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 🏆



🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020