NBA︱季前賽開打 湖人打吡贏快艇 新兵夏里爾倒戈取「雙雙」 (16:25)

NBA新球季月底開鑼，今屆在疫下賽程完全改變下，沒有夏季聯賽及海外賽事，而今早展開的季前賽亦大大縮減至8日。首日賽事方面，日前與快艇續下一紙4年2.26億美元（約17.5億港元）頂薪合約的保羅佐治，與另一球星利安納齊亮相，兩人僅在早段上陣，同樣上陣14分鐘合取13分寓賽於操，最終在洛城打吡戰不敵有占士及「一眉」休息的湖人。湖人小前鋒夏里爾首倒戈，這名上季NBA年度最佳第六人，上陣30分鐘取13分及12個籃板的「雙雙」，取代朗度離隊後空缺的新援控衛舒路達，亦正選上陣24分鐘取10分。

火箭兩名新加盟球星控衛禾爾及中鋒「表弟」卡辛斯迎來「地標戰」，前者上陣18分鐘取13分，「表弟」上陣14分鐘取14分，助球隊作客以125：104大勝公牛。

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