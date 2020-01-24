歐霸︱拿玻里主場易名首戰和波闖32強 廠兵分組賽全勝締隊史 偕熱刺李斯特城首名出線 (17:48)

那不勒斯政府早前宣布將聖保羅球場易名為馬拉當拿球場，以紀念早前離世的阿根廷球王馬拉當拿，拿玻里今晨亦在歐霸迎來主場易名後首戰。賽前證實後衛希沙積仍未康復的主隊，雖憑中場施連斯基先開紀錄，但完場前遭客軍皇家蘇斯達韋利安荷西破網逼和。然而同組的阿爾克馬爾同日作客克羅地亞球會列積卡爆冷以1：2敗陣，賽後以1分落後鎖定次席的皇蘇，飲恨出局。至於H組的AC米蘭作客以1：0險勝布拉格斯巴達，鎖定小組首名，各項賽事作客連續18戰不敗。

領軍首名出線的拿玻里主帥加度素因眼疾未有回應傳媒提問，助教列斯奧直言，分組賽首戰不敵阿爾克馬爾令球隊反彈：「球員從中了解問題，並以應有的態度應對餘下賽事，這是球隊復勇的關鍵因素。」其餘賽事方面，英超3軍阿仙奴、熱刺及李斯特城分別奏捷，其中B組榜首之師兵工廠作客以4：2輕取鄧達克，分組賽6戰全勝創球會歷史。J組的熱刺在主場亦以2：0擊敗安特衛普，並以1分反超前對方奪首名出線。連同在歐聯出局的曼聯，英超有4隊晉級歐霸32強，成今屆賽事大戶。

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