亞冠｜神戶勝利船12碼險勝水原藍翼首闖4強 恩尼斯達再傷添憂 (16:36)

亞冠續在在卡塔爾舉行8強賽，神戶勝利船再遇分組賽同組球隊水原藍翼，在7分鐘被水原藍翼的朴相爀頭槌先開紀錄。37分鐘出現轉捩點，勝利船右中場西大伍單刀被水原守將金泰煥撞跌，球證翻看VAR後，由原判12碼及黃牌，改為禁區外罰球及紅牌，結果勝利船憑前鋒古橋亨梧直射罰球穿過人牆破網，為球隊扳平1：1。

勝利船多踢一人下在下半場未有取得太大優勢，前鋒戴恩費斯杜格拉斯連番攻門都未能再下一城，法定時間踢成1：1。戰至加時藍翼反壓為主有多次攻門，但被門將前川黛也救出，雙方最終需互射12碼分勝負。上仗傷出的恩尼斯達，於113分鐘後備入替，操刀射入第一球12碼，但主射後疑加重了傷勢。首6輪雙方球員皆射入，第7輪藍翼的張鎬翼射高，勝利船前鋒藤本憲明射入，終令這支日職球隊首戰亞冠即打入4強，後晚將與蔚山現代爭入決賽。

勝利船主帥三浦淳寬賽後表示，恩尼斯達是球隊隊長，今仗即使沒有正選，但其存在足以為球隊帶來正面影響，在後備席上已令隊友能夠自信比賽，並以身作則，以隊長身分射入首個12碼，為球隊打下勝利基礎。

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