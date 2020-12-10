一代神鋒｜64歲意國「金童」羅斯逝世 1982年稱霸世盃兼膺神射手 (17:33)

羅斯妻子Federica在社交網Instagram證實羅斯逝世，但未有透露死因。她又在facebook懷緬丈夫：「將永遠不會有人像你一樣，獨一無二的，特別的。」羅斯多年來在意大利電視頻道RAI Sport擔任足球評述嘉賓，主持人Enrico Varriale說：「非常傷心的消息：羅斯離開了我們。令人難忘的保羅，他讓我們在1982年度過甜蜜的夏天。」

羅斯生於1956年，球員生涯司職前鋒或翼鋒，先後出戰1978、82和86年世界盃決賽周，巔峰期是協助意大利隊在1982年第3次稱雄世界盃。他在該屆次圈分組賽最後一戰包辦3個入球，令擁有薛高、科高、蘇古迪斯及伊達等球星的巴西隊以2：3飲恨出局，接着在4強以2：0淘汰波蘭隊中梅開二度。

他在決賽對西德隊先開紀錄，以3：1挫對手捧盃。他以6個入球成為該屆最佳射手，榮膺最佳球員，更成為金球獎得主，後來被英國足球雜誌《World Soccer》選為世界足球先生；總計他在國際賽上陣48次入20球。球會生涯方面，他於1973年在祖雲達斯出道但未有上陣，3年後轉會維琴察，後被外借至佩魯賈，其間被指涉及賭博醜聞，被判停賽3年（後減刑至2年），差點錯過1982年的世界盃。

他在1981年回巢祖雲達斯，1985年轉會AC米蘭，1987年在維羅納以31歲之齡掛靴，總計上陣338次入134球，主要冠軍榮譽在祖雲達斯奪得，包括兩次意甲、1次歐洲冠軍球會盃、1次歐洲盃賽冠軍盃及1次意甲最佳射手。

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