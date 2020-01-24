歐聯丨盧卡古累國米出局 小組包尾隊史最差 皇馬慕遜加柏齊出線(附16強名單) (14:33)

國米今晨一仗非勝不可，並要靠皇馬獲勝，才能晉級16強，結果後者幫到手擊敗慕遜加柏，但國米自己不爭氣。拿達路馬天尼斯早段近門射中楣，盧卡古易邊後先被撲出頭槌攻門，再在末段意外為對手護空門，「頂走」隊友阿歷斯山齊士的必入球。國米最終和薩克達互交白卷，成今屆最後一支在分組賽出局的名牌球隊，6戰僅得6分排末席，為隊史首次在歐聯分組賽包尾。

任直播評述的意大利隊名宿卡比路狠批國米沒有「搏盡」的決心，干地憤然表示「不想回應」，又還擊卡比路指球隊沒應變方案：「我們有plan B，但現時不想公開，否則對手知道，此方案就報廢了。」近15仗歐聯領軍僅3勝的干地，再投訴遭受球證和VAR的不公平對待：「在我看來，國米不受尊重，如果你重溫所有情况就知道。」

同組的皇馬憑賓施馬上半場頭槌梅開二度，以2：0力克賽前排榜首的慕遜加柏，以10分首名晉級，亦是球隊連續24季在分組賽出線。慕遜加柏眾將吞敗繼續興奮慶祝，事關球隊以對賽成績力壓同得8分的薩克達，隊史首次打入16強。

皇馬近月戰績起伏，施丹屢傳帥位不穩，這名法籍主帥被問及前程時答道：「我肯定不會成為皇馬的費格遜，我只想做自己享受的事，甚至沒去想自己會留在這多久。」他又形容今仗是今季代表作，冀麾下乘勇迎接下周日（13日）的西甲馬德里打吡：「球隊狀態正佳，接下來要休息，好好準備這場硬仗。」

歐聯分組賽出線名單（前者首名，後者次名）

A組：拜仁慕尼黑、馬德里體育會

B組：皇家馬德里、慕遜加柏

C組：曼城、波圖

D組：利物浦、阿特蘭大

E組：車路士、西維爾

F組：多蒙特、拉素

G組：祖雲達斯、巴塞隆拿

H組：巴黎聖日耳門、RB萊比錫

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