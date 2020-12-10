港超丨傑志簽入「超級外援」巴爾拿 曾征戰西甲7季 (15:14)

力爭衛冕港超聯的傑志，簽入曾征戰西甲7季、上陣逾150場的巴爾拿，他將披37號球衣；原本穿37號的小將唐曉峰改穿36號；他已完成14天強制隔離，新冠病毒檢測呈陰性，今日向球隊報到。

今次是巴爾拿首次外流至亞洲，他今午以視像形式會見本地傳媒，表示曾徵詢同為港超兵的同胞加維蘭和丹尼，二人均對香港有讚無彈。他表示：「我曾觀看數場港超聯賽及盃賽的影片，感激教練的信任，我將全力以赴幫助球隊。我很期待落場，希望賽事盡快恢復。」

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巴爾拿出身巴塞隆拿青訓，未曾在巴塞一隊上陣，反而在同市宿敵愛斯賓奴展開西甲生涯，效力4季後轉投華歷簡奴，征戰西甲3季後隨隊降至西乙。他在2018/19球季借至澳職的墨爾本勝利，曾出戰亞冠盃分組賽，上季征戰希臘超級聯賽。

巴爾拿（Jose Raul Baena）檔案

出生日期：1989年3月2日

身高/體重：1.81米/75公斤

位置：防守中場

曾效力球會

2019至20年 艾杜美圖斯

2018至19年 墨爾本勝利

2017至18年 CF格蘭納達

2013至17年 華歷簡奴

2007至13年 愛斯賓奴

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