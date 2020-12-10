港超丨港超聯延期至另行通知 疫下第三度停擺 (13:39)

第四波疫情爆發，政府本月起多次收緊防疫措施，包括康文署轄下球場、以及將軍澳足球訓練中心均要關閉至少兩周，使用體育場所亦不能多於二人一組活動。足總繼上周末的4場足總盃分組賽要延期，今早宣布港超聯賽亦要延期，直至另行通知。足總表示，將繼續留意本港疫情及康文署場地開放情况，若有最新消息及相關安排會再公布。而港甲及女子聯賽等業餘賽事，上周已宣布至少暫停兩周舉行。

自今年初爆發新冠病毒疫情以來，本地足球比賽在1月中首次停擺，2月中至3月底在將軍澳足球訓練中心及將軍澳運動場，閉門舉行菁英盃及足總盃，之後再因疫情停擺近半年，9月中才獲准舉行上季復賽，並於10月11日完季。今季港超於10月24日展開，上月7日起重開75%觀眾席予球迷入場，至今有18場賽事有球迷入場，最高入場人數賽事為上月22日傑志在旺角大球場對理文，有1775人入場，然而疫情反彈，重開觀眾席僅一個月，賽事再次未能舉行。

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