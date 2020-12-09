歐聯︱皇馬為出線誓主場掃「慕」 敵帥：不為和波，期待決賽 (22:50)

皇家馬德里vs.慕遜加柏 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04：00直播

國際米蘭vs.薩克達 now644台、有線601/661台 明晨04：00直播

慕遜加柏目前形勢最佳，事關他們暫領前皇馬及薩克達1分，和波出線外，落敗亦可過關，條件是國米主場打和薩克達。惟馬高路斯說：「為和波而比賽永遠不是明智之舉。前面是一場我們期待的決賽，但亦知是一件艱巨任務。皇馬在壓力下會表現更佳。我們將奮力防守，但以球員質素，也有力取得入球的。」

皇馬將有分別缺陣6場和4場的中堅沙治奧拉莫斯及右閘丹尼爾卡華積傷癒復出，隊友卡斯米路說：「拉莫斯是我們的隊長，球隊的領袖。他是歷來最佳球員之一。我們全為他的回歸而非常高興。」這名巴西籍中場又支持傳言帥位不穩的施丹：「他已寫下皇馬歷史，現在仍在改寫。人們總忘記他曾做過的事。這球隊100%支持他。」惟皇馬的隱憂是，周六在西甲主場大戰多6分及少踢1場榜首鄰會馬德里體育會。

至於C組首名出線的曼城明晨迎戰包尾的馬賽前，據報因傷避戰先前3仗的前鋒阿古路有望以後備姿態復出，若成事，周六英超作客曼聯的掛帥機會便會增加。

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