名宿病逝︱阿根廷前帥沙比拿不敵心臟病 享年66歲 曾領美斯等6年前奪世盃亞軍 (16:00)

沙比拿據報於另一阿國名宿馬拉當拿病逝翌日，因心臟問題而在首都布宜諾斯艾利斯入院，手術後出現細菌感染，延至當地昨午3時30分不治，阿國足總在今日確認其死訊，向其家人致以慰問。其遺體已運至足總總部，今日開放予公眾弔唁；大批球迷則在其家門貼上字條。

66歲的沙比拿球員時代司職翼鋒，在上世紀70年代於阿根廷勁旅河床出道且成名，雖然不是1978年世盃冠軍隊成員，但亦獲當年英格蘭頂級球會錫菲聯招手，亦曾效列斯聯，但4年後回流加盟學生隊，1989年於墨西哥掛靴。他之後曾執教學生隊，在2011年接手阿根廷隊，取得2014年世盃亞軍。當年麾下主力美斯在出戰歐聯後，今早亦發文悼念：「與你分享世界盃的經歷是一種榮幸，我在你身上學得很多，在此慰問家人和朋友。」阿古路等阿根廷現役國腳亦網上致哀。

阿根廷及南美洲球會級賽事，本周亦會就沙比拿離世作賽前默哀。而今早的南美自由盃8強首回合賽事，巴西球會彭美拉斯作客遭巴拉圭代表利伯泰迪1：1逼和，且有中場盧卡斯利馬補時被逐。周五早上迎戰蒙特維多國民隊的河床，則賽前有中場安素佩雷斯確診新冠肺炎。

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