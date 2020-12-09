歐聯︱球王對決C朗完勝 稱從沒視美斯為宿敵 祖雲壓巴塞首名出線 (13:23)

35歲的C朗與33歲的美斯近10年稱霸足球壇，原本可在10月尾對陣，但當時前者感染新冠病毒。今次第36次碰頭，二人賽前先擁抱，C朗賽後談到與美斯的關係：「我從不視他為宿敵，只是我們各為其主，相信他也會說相同的說話。當然，我們也知道宿敵一詞可令球迷更興奮。」

美斯似乎更敬重祖雲的42歲門將保方，事關他今仗7射7中，但都被保方化解，賽後與對方交換球衣。祖雲最終穩守大門，由C朗上、下半場各早段一次博得敵衛朗奴阿羅約撞跌他，兩球12碼都命中，加上中場韋斯利麥堅尼20分鐘的掛射，彌補首循環缺C朗下主場輸0：2的戰績，憑較佳對賽趕過巴塞，以首名晉級歐聯16強。基輔戴拿模在G組另一場小勝費倫斯華路士，以小組第3轉戰歐霸32強。

至於F組，多蒙特作客2：1反勝辛尼特，首名晉級。拉素兩度領先下被下半場踢少個的布魯日追平，僅靠主場門楣補時救駕，險和2：2，兩分力壓對方出線。

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