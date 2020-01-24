歐聯︱曼聯負萊比錫出局 蘇帥斥落後2球如夢初醒 PSG主場戰罕有延期 (11:52)

曼聯賽前以較佳總體對賽力壓PSG及萊比錫居首，和波亦足以出線。領隊蘇斯克查排出3中堅陣式，但開賽13分鐘便兩次應對傳中時，後柱無人防守，被安祖利奴及阿馬度希達拉破門。雲迪碧克及保羅普巴等入替後，曼聯漸有起色，亦有般奴費南迪斯罰球中楣。惟隊長哈利馬古尼其後犯錯，69分鐘讓傳中漏過，祖斯甸古華特快迪基亞一步，攻入萊比錫第3球。曼聯末段由費南迪斯的12碼及普巴的頭槌追近，但未能扳平。

同組另一場僅賽至14分鐘，羅馬尼亞籍第4球證疑種族歧視巴沙克舒希的喀麥隆籍助教韋保，球證亦向爭論中的韋保出示紅牌，引發客軍離場抗議。PSG方面的基利安麥巴比、派斯奴甘柏比等亦向客軍予以支持，最終歐洲足協決定賽事延期至周四晨1時55分再開。由於PSG與曼聯的對賽以前者得失球佔優，因此即使PSG仗落敗亦可次名出線。

曼聯出局後，名宿里奧費迪南批評球隊遲入局，以及蘇斯克查使用3中堅陣式的決定：「例如雲比沙卡，沒有一個固定防守目標。史高斯說得很對，要換人，將陣式轉為4後衛，多派一名中場。蘇帥等到半場才改變就太遲了。」蘇帥賽後認責，但覺得致命傷是第3輪作客不敵巴沙克舒希，又同意球隊落後兩球才如夢初醒；馬古尼覺得球隊未能應付傳中球招敗。

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