歐聯︱出線生死戰前夕爆離隊意向 經理人:普巴在曼聯的日子已完結 (18:47)

(RB萊比錫vs.曼聯 周三凌晨04：00 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台直播)

「我可以說，普巴在曼聯的日子已經完結。」拉奧拿在意大利《都靈體育報》今日頭版訪問報道這樣說。他續稱，普巴現時在曼聯並不開心，無法再隨心所欲展示能力，無法回應出各界的期望：「他需要一支新球隊，需要換個環境。」普巴與曼聯合約餘18個月，將於2022年夏天屆滿。

拉奧拿認為，最好的解決方法，就是在緊接的冬季轉會窗讓普巴轉會：「如果不能，曼聯很清楚將要承受人財兩失的風險，續約並不是普巴的意願。若果球會管理層有人不理解，那就是他不了解足球。若普巴明夏才離隊，就讓人們怪責我吧。」他續道，很多球會疫下沒有財力簽入普巴，但相信目前仍是合適時候離開，除了傳聞已久的皇家馬德里，拉奧拿稱普巴前球會祖雲達斯亦有機會是下一站。

普巴周日作客韋斯咸，攻入今季在英超第一球，然而近年經常傳出他希望離隊，除了經理人拉奧拿，法國國家隊主帥迪甘斯早前也表達這名27歲中場在球會不開心。各界抨擊拉奧拿在歐聯大戰前發表的言論，名宿加利尼維爾稱，表達這訊息的時機實在太差。另一名宿堅尼也認為，若球員和經理人在場外有太多事情，最簡單做法就是讓他離隊：「如果球員不適應，而且經理人還在嘲笑你，要顧全大局，就不要繼續追逐那些不想留隊的球員。」

曼聯作客萊比錫一戰，至少打和亦可取得晉級16強席位。不過，領隊蘇斯克查確認，前鋒卡雲尼和安東尼馬迪爾因傷未有隨隊，門將迪基亞及後衛勞基梳爾則傷癒復出。曼聯今仗只有拉舒福特、格連活特和恩哈路3名前鋒可供調動，中場費特洛迪古斯上仗領紅亦需停賽。

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