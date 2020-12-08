世盃外抽籤｜三獅同組遇波蘭 修夫基認要提防羅拔仔（附分組名單） (16:13)

抽籤儀式於國際足協總部進行，由意大利名宿迪羅斯及荷蘭名宿雲達華治負責抽籤，55支國家隊分成10組，首5組5隊，後5組有6隊。13個出線名額包括10組首名；每組次名及2個歐國聯分組賽代表共12隊則要經抽籤分3組，再踢兩圈淘汰賽，以決定最後3個出線名額。

已打入歐國聯4強的法國隊、意大利隊、比利時隊及西班牙隊，被編入隊數較少的組別。英格蘭隊、德國隊和荷蘭隊被編入6隊組別，賽程將較緊密。

「三獅兵團」在I組的5個對手為波蘭隊、匈牙利隊、阿爾巴尼亞隊，以及兩支「魚腩」安道爾隊和聖馬力諾隊。

英格蘭隊領隊修夫基表示，候選今年國際足協年度最佳球員的波蘭隊球星羅拔利雲度夫斯基，將為三獅構成最大威脅：「他（利雲度夫斯基）是非常全面的射手，當你看看他、哈利卡尼和盧卡古，都是大家公認現時歐洲最好的9號球員。過去10年他一直效力頂級球會，經驗豐富，就是波蘭隊的護身符，我們的後衛將要迎接巨大挑戰。」

世界盃歐洲區外圍賽抽籤

A組：葡萄牙、塞爾維亞、愛爾蘭、盧森堡、阿塞拜疆

B組：西班牙、瑞典、希臘、格魯吉亞、科索沃

C組：意大利、瑞士、北愛爾蘭、保加利亞、立陶宛

D組：法國、烏克蘭、芬蘭、波斯尼亞、哈薩克

E組：比利時、威爾斯、捷克、白俄羅斯、愛沙尼亞

F組：丹麥、奧地利、蘇格蘭、以色列、法羅群島、摩爾多瓦

G組：荷蘭、土耳其、挪威、黑山、拉脫維亞、直布羅陀

H組：克羅地亞、斯洛伐克、俄羅斯、斯洛文尼亞、塞浦路斯、馬耳他

I組：英格蘭、波蘭、匈牙利、阿爾巴尼亞、安道爾、聖馬力諾

J組：德國、羅馬尼亞、冰島、北馬其頓、亞美尼亞、列支敦士登

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