F1︱平治換胎蝦碌失冠 佩雷斯190戰終開齋破紀錄 望佳績助爭紅牛明年駕駛席（附精華） (21:19)

排第5位起步的佩雷斯起步僅4個彎,與紅牛韋斯塔本被法拉利的陸奇尼撞出賽道,但他能重回賽場,並中段壓過隊友史杜爾等,搶上第3。賽事轉捩點出現在第61圈,賽會因為威廉士替補車手韓世龍(前譯艾治堅)的意外,出動安全車。平治臨時選擇為領前的羅素及保達斯換胎,豈料混合了二人的輪胎。

羅素再進維修站後,之後又遇上爆胎,最終這名世界冠軍咸美頓的替工,雖然獲得職業生涯首分,只得第9名。用舊胎的保達斯亦失去競爭力,第8位完賽。佩雷斯因為平治的錯誤,第190次出賽終贏得生涯首個分站冠軍,打破澳洲名將韋伯130場才開齋的紀錄。慢逾10秒衝線的雷諾車手奧干取亞軍,亦首次站上F1頒獎台,季軍則是另一賽點隊車手史杜爾。

賽點下季將易名為雅斯頓馬田,並邀得法拉利車手維迪來投,伙拍班主的兒子史杜爾,令30歲的佩雷斯面臨下季無班落。有傳他或獲紅牛招手,取代今季表現一般,昨亦僅得第6的艾邦,來季伙拍韋斯塔本。紅牛方面就表明下季車手陣容,將在本周F1在阿布扎比煞科後才有定案。

佩雷斯希望明年能延續F1生涯,又認為這反映F1的生態不健康:「很不幸並不是最頂級的車手都能留在F1,所以我們只能繼續交出表現,這是最好的辦法。」奧干前年同樣在賽點隊失去駕駛席,當試車手1年後才今年加盟雷諾,亦認為F1不應失去佩雷斯。後者就表明即使要輪休一季,都會返回F1。

Sergio Perez claimed his FIRST ever @F1 race win at the 🇧🇭 Sakhir Grand Prix as Mercedes' errors cost George Russell a maiden win in Bahrain.#F1 #FOXSportsF1 #SakhirGP pic.twitter.com/Jg8c8EVURA

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 7, 2020