F1︱平治換胎蝦碌失冠 佩雷斯190戰終開齋破紀錄 望佳績助爭紅牛明年駕駛席（附精華） (21:19)

排第5位起步的佩雷斯起步僅4個彎，與紅牛韋斯塔本被法拉利的陸奇尼撞出賽道，但他能重回賽場，並中段壓過隊友史杜爾等，搶上第3。賽事轉捩點出現在第61圈，賽會因為威廉士替補車手韓世龍（前譯艾治堅）的意外，出動安全車。平治臨時選擇為領前的羅素及保達斯換胎，豈料混合了二人的輪胎。

羅素再進維修站後，之後又遇上爆胎，最終這名世界冠軍咸美頓的替工，雖然獲得職業生涯首分，只得第9名。用舊胎的保達斯亦失去競爭力，第8位完賽。佩雷斯因為平治的錯誤，第190次出賽終贏得生涯首個分站冠軍，打破澳洲名將韋伯130場才開齋的紀錄。慢逾10秒衝線的雷諾車手奧干取亞軍，亦首次站上F1頒獎台，季軍則是另一賽點隊車手史杜爾。

賽點下季將易名為雅斯頓馬田，並邀得法拉利車手維迪來投，伙拍班主的兒子史杜爾，令30歲的佩雷斯面臨下季無班落。有傳他或獲紅牛招手，取代今季表現一般，昨亦僅得第6的艾邦，來季伙拍韋斯塔本。紅牛方面就表明下季車手陣容，將在本周F1在阿布扎比煞科後才有定案。

佩雷斯希望明年能延續F1生涯，又認為這反映F1的生態不健康：「很不幸並不是最頂級的車手都能留在F1，所以我們只能繼續交出表現，這是最好的辦法。」奧干前年同樣在賽點隊失去駕駛席，當試車手1年後才今年加盟雷諾，亦認為F1不應失去佩雷斯。後者就表明即使要輪休一季，都會返回F1。

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