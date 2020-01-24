拳擊丨美韋達明年二月表演賽鬥Youtuber 誓取勝賀44歲生辰 兼為好友復仇 (22:58)

現年43歲、職業生涯50戰全勝的美韋達，落實明年2月20日出戰退役後第2場拳擊表演賽，與25歲的盧根保羅交手；賽事作按次收費（pay-per-view）直播，收費由24.99美元（約194港元）至69.99美元（約542港元）。美韋達前年除夕曾和日籍搏擊手那須川天心進行表演賽，據報該仗為他帶來900萬美元（約7千萬港元）收入，如今再鬥Youtube頻道坐擁2260萬粉絲的盧根保羅，勢再次吸金。

至於Logan Paul去年在職業拳壇正式出道，目前戰績僅1負。這次對賽話題性十足，因其弟Jake Paul上月底在職業賽擊倒（KO）前NBA球星尼特羅賓遜（Nate Robinson），令賽前甚為高調的羅賓遜淪為笑柄，美韋達其後上戴和羅賓遜的合照，撰文聲援好友。而此前美韋達曾在Twitter嘲諷Youtuber打拳擊，當時Logan Paul回覆道：「50勝1負」，事隔不足1個月，對賽已成真。

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