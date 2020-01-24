英超︱青訓門將「地標」不失創隊史 助紅軍4球屠狼 高普為球迷入場感動「起雞皮」 (19:53)

晏菲路球場看台今晨開放予2000名球迷，為今年3月後首次。到訪的狼隊續有射手魯爾占美尼斯缺陣，眾將出場時均穿上9號球衣，為頭部重創的隊友打氣，而紅軍續遣「埃及文明」攻堅，由穆罕默德沙拿於24分鐘開紀錄，易邊後再有韋拿杜姆及祖爾麥迪比各建一功，客隊守將尼爾遜施美度則在78分鐘擺烏龍，為對手「埋齋」。紅軍近7場聯賽不敗，11戰得24分，以得失球續屈居同分的熱刺之下居次席，而狼隊以17分排第10。

首次在英超正選把關的基利靴，以22歲零13日成為紅軍隊史最年輕的門將首次英超擔正不失球。此子是役表現穩定，上半場救出普丹斯的chip射，獲負責評述的名宿贊拿斯和伊恩胡禮點及稱讚，後者表示：「普丹斯起腳很好，但基利靴交出一次超級撲救，你可以看出他多有自信。」高普則對球迷再次入場表現興奮，感觸道：「這比賽、這氣氛實在太美妙，我有點起雞皮，當球迷唱起會歌You'll Never Walk Alone，我從不知道會這麼感動。」

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