英超︱阿仙奴吞熱刺兩蛋 創39年同期最差 進攻數據像降班隊 (17:46)

熱刺陣前雖有尼當比利因病缺陣,但續火力強勁,孫興慜與哈利卡尼互相助攻,其中卡尼更以11球,成為北倫敦打吡入球王,令主隊半場領先2:0。趕及傷癒的門將洛里斯,則易邊後救出拿卡錫迪的頭槌。熱刺全取3分後重返榜首,阿仙奴則排第15位,11場得13分更是自1981/82年球季後同期最差。

阿仙奴開季不振,主因是攻力疲弱,至此入10球僅好過護級區三弱,32次中目標攻門排尾三,65次創造機會更是全英超最少。隊長奧巴美揚的經理人亦網上分享相關數據,更寫道「如果能創造機會」,矛頭疑指向主帥阿迪達。

阿迪達認為球隊現時進攻略嫌迂迴:「我們要很快將球送入網,但現在,我們好像要花很多功夫才做到。」事實上,阿仙奴是役44次傳中,屬今季所有英超比賽中最多的一隊,卻只得9次有球員接應,終未能破門,連同上輪對狼隊35次傳中更只得3次成功,顯示阿迪達有必要調整現有戰術。

阿迪達亦被問到第2個失球時,中場湯馬士柏迪本因傷走到場邊,但因熱刺打反擊,被他推回場中協防的一幕,認為對方做錯了:「他應該攤在地上……我嘗試推他回去,我想他應該不知道自己離開崗位時的環境。」阿迪達又證實柏迪今次拉傷。擔任球評的利物浦名宿桑拿士,則批評另一中場格列沙加沒有留意柏迪的情况而相應補位,導致失球。

Sksksk this killed me Partey was limping off and Arteta pushed him back in 😭😭

pic.twitter.com/oM8OFoH8ta

— 🌊™️ (@RealistGlizzy) December 6, 2020