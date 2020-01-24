意甲︱AC米蘭凱旋續居首 創65年最佳開季 舊將巴洛迪利勢意乙復出（附精華） (16:40)

作客的AC米蘭是役有伊巴謙及伊斯美賓拿沙等主力缺陣，令主帥皮奧利需變陣，以列比錫及基斯爾等掛帥。主隊有積及贊圖在完半場前犯手球，基斯爾主射12碼得手先開紀錄。換邊後卡斯迪利祖再下一城，加上門將基安盧基當拿隆馬力挽狂瀾，最終以2：1擊敗有艾卡度破蛋的森多利亞。

AC米蘭聯賽作客七連勝之餘，各項賽事近6戰不敗，在意甲開季10戰8勝2和，成績僅次於1954/55球季10戰9勝的紀錄。此外，紅黑軍團聯賽跨季連續30輪賽事取得入球，締球隊里程碑。皮奧利賽後稱，球隊的表現令人自豪：「所有球員的表現非常成熟，令我感到驚訝。我們在缺少伊巴謙莫域等主力下仍能踢出水準和凱旋，證明所有球員有能力應對挑戰。」皮奧利亦坦言，祖雲達斯、國際米蘭及拿玻里均是爭標對手，相信至季尾形勢仍相當緊湊。

另據意大利傳媒報道，曾效力AC米蘭的意大利國腳巴洛迪利將加盟意乙球會蒙札，與紅黑軍團前班主貝盧斯科尼合作。「巴神」早前曾與巴甲球會華斯高及法林明高等拉上關係，但銳意領軍升班的貝盧斯科尼積極向曾效力AC米蘭的球員埋手，令「巴神」最終選擇續留意大利發展。蒙札陣中有多名AC米蘭朗尼舊將，當中包括後衛柏列達及射手奇雲保定。

其他報道：F2｜小舒密加煞科戰失利仍奪總冠軍 強勢迎接下季F1征途

其他報道：NBA｜勒邦占士新季後改穿6號 23號戰衣讓予「一眉」