英超｜華迪單刀絕殺錫菲聯 領李斯特城返勝軌 北倫敦打吡前升第3 (00:17)

上輪意外不敵富咸的李斯特城，今仗收起丹尼斯普拉特和勞基湯馬士，改遣艾約斯佩雷斯和艾拜頓擔正，前者在開賽10分鐘幾乎助攻占美華迪，但皮球柱邊出界。24分鐘一次右路攻勢，艾拜頓遠柱起腳，但被門將蘭斯達爾擋出，艾約斯佩雷斯補射破網。李斯特城領先僅兩分鐘，主場的隆特史譚開出左路角球，奧利華麥貝尼爭頂成功，皮球彈地再入網，今季終開齋，為錫菲聯追成1：1。

雙方易邊後未能打破悶局，戰至90分鐘，華迪接應占士麥迪臣在中圈前傳，單刀殺入禁區，門前起腳，射破蘭斯達爾十指關，慶祝時更興奮得踢爛角球旗而吞下黃牌。李斯特城結束各項賽事近4場不勝頹勢，壓過同分的利物浦，暫升上第3。而錫菲聯錄得六連敗，續以1分排榜尾。

至於上月感染新冠病毒的沙夏昨晚復出，領水晶宮作客大勝10人應戰的西布朗。主隊開賽8分鐘有達尼爾科朗擺烏龍，雖在30分鐘由干拿加歷查射地波得手，追成1：1，但馬圖斯佩雷拉在4分鐘後出腳向雲安荷特報復，球證審視VAR後出示紅牌罰他離場。水晶宮易邊後狂攻，憑沙夏和賓迪基分別梅開二度，終大勝5：1，結束兩連敗走勢，亦是隊史首次在頂級聯賽作客單場入5球。

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