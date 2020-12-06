西甲｜巴塞負升班馬 32年來最差開季 高文促改善態度(附精華) (19:00)

低處未算低，可總結巴塞隆拿聯賽開季局面。「地上最強」今晨（6日）於西甲敗走「升班馬」卡迪斯，首10輪只得14分，為隊史32年來最差，較降班區僅多3分。今夏接掌的領隊朗奴高文直斥麾下態度有問題，又承認現時在爭標路上「大倒退」。
巴塞隆拿今晨作客控球率達82%，卻以1：2不敵卡迪斯，主隊由艾華路基文尼斯和尼格度先後建功。巴塞唯一入球由復任正選的美斯策動，佐迪艾巴禁區內接應窄角度起腳，皮球省中敵衛柏祖艾卡拿後入網，但判成後者的烏龍球。
巴塞自1991年後首次敗予卡迪斯，賽後跌至第7，落後榜首的馬德里體育會12分，僅較降班區多3分，開季10輪得14分亦是隊史32年來最差。卡迪斯以升班馬之姿，今季連挫兩大班霸皇家馬德里和巴塞，以18分排第5。
朗奴高文承認失望，更怒斥球員表現：「全隊態度都有問題。接下來還有很多比賽，如果仍不改善態度和作客大起大落的問題，我們很難再談爭冠。這次敗仗令爭標機會向後退一大步，實在令人失望，但亦只能接受現實，12分差距對馬體會這種強隊是很大優勢。」
至於尼馬近日公開表示盼和美斯故劍重逢，令外間推測巴黎聖日耳門（PSG）將羅致美斯。PSG體育總監李安納度否認傳言：「美斯是巴塞的球員，別人談己隊球員時，我們會不高興，所以我們也不會打擾其他隊的球員。」
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