F2｜小舒密加煞科戰失利仍奪總冠軍 強勢迎接下季F1征途 (21:31)

米克在這個34圈的衝刺賽排第3位起步，賽前在車手榜列次席的伊洛特在同一排的第4位起步，伊洛特要反壓米克贏得總冠軍，除了要在今站取得頭兩位，亦需要米克未能取得分數。米克初段曾升上第2位，但不久即再跌落第3位，一直受到伊洛特強攻，受壓的米克兩次防守時鎖死車輪，戰至第19圈未能守住伊洛特，被爬頭後更因輪胎受損跌至第6位，他與車隊決定進維修站換胎。

此時米克與伊洛特各有目標，米克需由追至第8位搶分，伊洛特則要再追一位，但他花費太多時間追趕米克，與前二車距離甚遠，更因早段猛烈進攻令輪胎損耗太多，尾段接連被爬頭。米克今站只得18名，伊洛特亦只排第10名未能搶分，令米克保住優勢贏得F2車手總冠軍，明年升班為哈斯車隊征戰F1。伊洛特未能爭到下年F1席位，亦因為資金不足，下季不會再戰F2。今站冠軍為印度籍車手Jehan Daruvala，昨日贏得常規賽冠軍的日籍車手角田裕毅今站居亞，成為年度總季軍。

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