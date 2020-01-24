英超｜般奴費南迪斯助攻掀反勝序幕 有望獲曼聯按表現加薪一倍(附精華) (15:52)

今仗是疫情下首場重開讓觀眾入場的英超賽事，上限2000名觀眾。曼聯周三有歐聯出線生死戰作客RB萊比錫的後顧，正選收起兩名主將般奴費南迪斯及拉舒福特，上半場組織雜亂無章，受壓下被主隊連番狂攻，查洛保雲在初段越位詐糊，但紅魔還是於38分鐘失守，被主隊守將湯馬士蘇錫在角球攻勢門前射入，落後0：1。韋斯咸其後續有擴大比數良機，包括中鋒施巴斯坦賀拿完半場前，扭過今仗把關的甸恩軒達臣，但突然馬失前蹄，查洛保雲換邊後初段亦門前失機。

曼聯下半場換入般奴費南迪斯及拉舒福特，入替雲迪碧克及有傷的卡雲尼，結果在65分鐘扳平，甸恩軒達臣大腳解圍，皮球疑已出界，接應的般奴助攻普巴射入精彩遠射扳平。3分鐘後，般奴後腳傳予阿歷斯迪尼斯傳中，格連活特控定後轉身抽射破網，替紅魔反超前2：1。入替傷出安東尼馬迪爾的桑馬達，於78分鐘妙傳拉舒福特半單刀埋齋，終反勝3：1。

曼聯10戰19分升上第4，僅落後同日以3：1擊敗列斯聯的榜首車路士3分。紅魔跨季英超作客九連勝，近5仗作客更是同樣落後下反勝對白禮頓、紐卡素、愛華頓、修咸頓及韋斯咸，同樣是落後下逆轉，亦為周三歐聯作客萊比錫的生死戰注信心。然而，領隊蘇斯克查確認，卡雲尼及馬迪爾均傷出，希望情况不嚴重。

曼聯今仗上、下半場判若兩隊，般奴費南迪斯下半場上陣50分鐘，即創造8次進攻機會及交出一個助攻，成反勝關鍵。般奴加盟曼聯不足一年，各賽事上陣38場入22球及14次助攻，是紅魔必然主力。《鏡報》報道，曼聯有意跟他談新合約，周薪由10萬鎊多一倍至20萬鎊（約209萬港元），避免他被歐洲豪門挖角。

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