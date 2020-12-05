F2｜小舒密加巴林站後上搶分 總冠軍在望 日籍車手角田裕毅分站奪冠 (22:11)

F2戰至尾聲，米克舒密加能否保持優勢，力壓伊洛特首奪車手總冠軍成焦點。小舒密加昨晚在排位賽因意外影響，在得分比重較高的常規賽只能以第18位起步，但他甫開賽即跳升至13位，換胎前一度升上首位，最終以第7名衝線，連同做出最快圈速得到2分，以14分領前今站排第6的伊洛特。小舒密加日前已獲確認下季加盟哈斯車隊，跟隨父親步伐挑戰世界一級方程式（F1），明晚衝刺賽更大有機會搶下F2總冠軍，證明實力。

正爭取車手總季軍的角田裕毅，今站戰至第44圈發動攻勢，最終力壓中國的周冠宇驚險奪冠；俄籍車手馬斯賓（Nikita Mazepin）雖獲季軍，但尾段防守險釀意外，正接受賽會調查，一旦他被罰甚至取消資格，總成績落後5分的角田，或能在明晚一戰成為總季軍。

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