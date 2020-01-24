NBA賽程出爐｜木狼首擊鬥活塞 唐斯證家族7人染疫亡 嘆開季難專注表現 (20:10)

聯盟日前已公布首3仗及聖誕日大戰，昨日再於官網上載半季其餘賽程，首戰為勇士作客籃網。勇士有「咖哩仔」復出，榜眼占士韋士文亦有望「處子」上陣，齊齊作客有杜蘭特倒戈的籃網。湖人在衛冕首擊與快艇合演洛城打吡，「字母哥」安迪度高安普亦會在翌日領密爾沃基公鹿，出戰有塔圖領銜的波士頓塞爾特人。

眾星埋首備戰之際，木狼球星唐斯透露，繼母親染疫離世後，再有一名親戚因而病逝，家族有7人因新冠病毒而亡。木狼首戰為12月23日迎戰底特律活塞，唐斯稱：「要在失去母親下展開新季，已足夠令我難受，但昨晚我再接到噩耗，一名叔叔亦因疫情離世。過去7個月，我出席太多葬禮，確實很難專注比賽。」

聯盟公布的賽程截至明年3月4日，並表示賽程因防疫需要，會讓各隊減少作客機會，並會在上半季尾聲時，才公布下半季對賽。

各隊近日則續為陣容籌謀，湖人早前裁走後備兵昆恩曲克，但據報與這名控衛重簽合約，連同早前與勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯續約，15人大軍滿額。

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