馬拉當拿離世｜拿玻里主場正式易名致敬 比利再憶摯友:你是真正傳奇 (16:16)

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60歲的馬拉當拿在上月25日離世，其舊東家拿玻里所在的意大利那不勒斯市曾多次討論，是否應將市政府擁有的聖保羅球場易名。當地部分社會人士曾反對方案，稱球場名字具宗教含義，當地法律亦禁止以離世未滿10年的人士命名公共建築物。然而那不勒斯政府今晨發表聲明，決定將聖保羅球場易名為「馬拉當拿球場」，以紀念這名曾領軍兩奪意甲及稱霸歐洲足協盃（歐霸前身）的球壇傳奇。

與此同時，馬拉當拿好友、巴西球王比利於當地時間周三（3日）亦在社交網站發文，稱至今仍難以相信對方離開：「你離開已有7天了。很多人將我們拿來比較，你是令世界都著迷的天才，是個魔術師，是真正的傳奇。在今天，若我們少一些比較，互相仰慕對方，這個世界將會更美好。」比利又慨嘆無緣再與老馬交談，但冀有天能再次相聚：「希望有一天我們在天堂相聚，效力同一隊。那時我沒有入球也會慶祝，因為可以再次與你相擁。」

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