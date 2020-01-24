歐霸︱相隔271日酋長球場再迎球迷　阿仙奴大勝提早首名晉級　球迷舉標語聲援奧斯爾 (18:19)

阿仙奴對上一次主場有球迷入場，已是3月7日在英超以1：0擊敗韋斯咸後，相隔271日再次近來球迷，位於倫敦的球場每場可安排2000人入場，但入場觀眾製造的聲浪不減，兵工廠亦不負所託，半場領先3球下，最終以4：1大勝維也納迅速，5戰全勝奠定首名出線32強資格。

阿迪達賽後表示，球場不再安靜對比賽帶來極大改變：「我很高興觀眾終於回來，作出巨大貢獻，雖然只有2000人，但他們的打氣聲及歌聲響亮，對球隊幫助很大，感謝球迷的參與和投入。」阿迪達期望，球隊今仗展示的創造力及侵略性，可延續到周日作客熱刺的北倫敦打吡。

此外，有球迷在開賽初段，在場內舉起「Bring back Mesut（讓奧斯爾歸隊）」的紙牌，而早前復出的球會吉祥物Gunnersaurus今仗亦有在球場現身，獲得全場球迷掌聲。

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