歐霸︱熱刺作客被逼和仍提早出線　巴利攻入生涯第200球　摩連奴批球員態度 (16:26)

熱刺將於後日英超出戰北倫敦打吡，主場大戰阿仙奴，但除了隊長哈利卡尼因傷缺陣，摩連奴續派出孫興慜及尼當比利等主力，以及加里夫巴利復任正選，而這名威爾斯隊球星，於完半場前射入12碼為球隊追平1：1，亦射入他職業生涯第200球，其中為熱刺攻入57球。換邊後雙方入球梅花間竹，熱刺先有孫興慜建功反超前，但完場前10分鐘兩隊合演入球騷，主隊先在84分鐘扳平，再於2分鐘後憑後備入替的熱刺中場迪利阿里射入12碼再反先，惟補時3分鐘再被寧斯追平，終踢成3：3平手。熱刺5戰10分排次席，因主場曾以3：0擊敗落後3分排第3的寧斯，對賽成績較佳下提早出線，並將於下周最後一輪與榜首領先2分的安特衛普爭首名。

不過，摩連奴賽後對球員今仗態度略有微言，稱「賽果比球隊表現更理想」，又指部分球員應戰歐霸盃分組賽的態度欠佳，主場及作客的表現判若兩隊：「過去我在曼聯亦遇過類似情況，最終分組賽輸了兩場，這不是什麼新鮮事，有些球員踢歐霸分組賽會缺乏爭勝心，在熱身時已有明顯分別，我完全明白。」而摩連奴賽後在社交網發文，預告明天將立即復操，而且是中午12時。

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