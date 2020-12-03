港超｜足總宣布周末4場足總盃延期 港超各隊續停操 (20:12)

本港第四波疫情嚴峻，港府本周收緊防疫措施及關閉康文署轄下運動場所，足總正向當局爭取港超閉門續戰，惟至今未有定案。足總今日宣布，周六（5日）起一連兩天的足總盃分組賽延期。至於下周六（12日）起進行的第3輪聯賽能否如期進行，仍有待公布。

理文主教練陳曉明表示：「已有心理準備，像回到7、8月（疫情第三波）時，唯有像上次一樣，被動地等待進一步消息。」他指目前球員留在家中，改以網上形式隨體能教練訓練，但因下場比賽未定，主要維持球員的基本體能和狀態。

而傑志原定後日大戰東方龍獅，主教練朱志光表示季初再次停賽，難免影響訓練計劃和球員狀態：「現在不知何時再踢下一場，訓練安排有困難，而暫停比賽後，球員亦要重新提升狀態。」不過他強調，疫情無法避免，認同此刻安全為上，而他會著體能教練為球員安排居家訓練，亦會提醒球員保持身型。

至於愉園安排球員晨跑以保持運動量，主教練鮑家耀今午透過球隊facebook表示：「球員不能停頓，否則突然宣布重啟比賽，就會應付不來。」他又指球隊狀態正冒起，停操影響很大，上季亦試過停操一段日子，再操起球員狀態不易，但各隊都要面對這問題。

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