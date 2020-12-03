歐聯｜基奧特成首個「大四喜」車路士球員 林柏特讚「精彩騷牢」 (18:30)

基奧特於8、54和74分鐘，先後以左腳、右腳及頭槌建功，並在83分鐘博得12碼，他親自操刀再以左腳埋齋，令賽前也已晉級的西維爾吞下四蛋，賽後5戰得10分，少車路士3分，因輸對賽而以次名出線。基奧特說：「當我上陣時，只會享受比賽。我會嘗試保持耐性和信念，只會想着為球隊做點事。你有時是會感到有些事情會發生的，今晚就是其中一個例子。」他在車路士已淪為後備，並傳言情況若繼續，便會在明年1月離隊。

事實上，上個為車路士一仗入4球的球員正是現領隊林柏特，他在2010年3月對阿士東維拉時獨取4球。「林伯」賽後大讚基奧特：「來自基奧特的精彩『騷牢』。為他和球隊而高興。」效力摩納哥的法比加斯亦為前隊友基奧特雀躍：「真正的專業球員。所有年輕球員應以你為模範。」然而在歐聯入球驟增至5個的基奧特，卻料在周六英超迎戰列斯聯時，再度退居後備。

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