港超｜足總盃周六閉門開鑼仍未獲批  貝鈞奇認不樂觀 (16:06)

貝鈞奇表示，足總正向當局申請閉門作賽，包括比賽場地維持原定安排的球場，以及球隊沿用現時的場地訓練，但承認此刻仍未收到消息。他說，足總一直跟民政事務局及康文署保持溝通，但最終須經衛生署審視方案，以及政務司司長張建宗最後「拍板」，才可獲豁免舉行比賽。

他認為，球隊備戰的操練日數不足，本周末兩日共4場足總盃分組賽，估計難以如期舉行，延期機會很大。自港府昨日收緊限聚令關閉球場，8支港超球隊已連續兩日未有操練。愉園今早則安排球員到運動場跑步及做伸展運動，以保持運動量及繼續備戰。

貝鈞奇補充，已向政府提出採用9月中上季復賽時的職球員家居隔離安排，而賽事一旦閉門，足總董事局已同意由足總負責本月賽事的直播費用，估計涉及近40萬元。

足總盃分組賽原定周六開鑼，揭幕戰由理文於大埔運動場對天水圍飛馬，尾場為東方龍獅於香港大球場大戰傑志；翌日兩仗為愉園對冠忠南區，以及晉峰對標準流浪。港超自上月7日起10場菁英盃及8場聯賽，重開75%觀眾席讓觀眾入場，18場賽事共約1.3萬人入場，平均每場約700人入場，當中最高入場人數為上月22日，傑志在旺角大球場對理文的聯賽，有1775人入場。

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