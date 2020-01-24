歐聯｜PSG征曼聯演榜首戰 杜曹忌憚拉舒福特 為麥巴比近1年歐戰食白果驚訝 (23:20)

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拉舒福特近兩次在歐聯與PSG交手都取得作客入球，並助曼聯凱旋。杜曹稱讚23歲的「福仔」道：「他的優點是年輕、高速、擅頂、戰意、入球能力和臨門一腳。他可在禁區內外建功，是反擊能手。」被問及曾合作兩季、此役倒戈的舊部卡雲尼時，杜曹說：「我們了解他，他最好今次不要展示他的能力，這是不必要的。」

另一令杜曹不能安寢的是，本月稍後便22歲的基利安麥巴比，自去年12月11日對加拉塔沙雷建功後，近一年未嘗在歐聯「士哥」。杜曹坦言：「發現這數據後，令我很驚奇。我無法解釋，因為他是一個可在任何水平賽事都能有入球的球員。或者今次是結束它的好時機。我們將嘗試推動他達至最高水準。」杜曹也指出，麥巴比的情况亦解釋了何以PSG在4場歐聯只入5球和僅得6分。

H組另一場是以3分排榜末的巴沙克舒希，迎戰與PSG同分的第3位球隊RB萊比錫。

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