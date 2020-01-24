英超｜英足壇公布脫歐後新政策 海外球員須工作證 國內球會禁簽海外U18球員 (19:23)

英國今年初退出歐盟，過渡期將在本月31日屆滿。足總及兩大賽會的共同聲明指出，來自歐盟地區的球員不能無限制在英格蘭落班，需經過審查，評審準則包括球員上陣時間、原屬球會排名、聯賽系數、歐洲賽成績、在成年國家隊及青年軍代表次數等。所有準則合共取得15分者，便可自動獲得工作證，未達門檻則要留待足總及賽會申請豁免，惟聲明沒指出各指標如何計分。

以過去1個轉會窗計，缺乏國家隊經驗、聯賽上陣不多的阿仙奴的西班牙後衛柏保路馬尼、李斯特城法籍後衛韋斯利科芬拿等，都有可能不獲發工作證。部分中下游球會如白禮頓、韋斯咸，今季引援主要來自波蘭、捷克等三、四線聯賽的年青小將，與不少英冠球會受影響的幅度相信更大。

聲明亦提到「英國脫歐亦代表球會不能簽入海外球會18歲以下青訓球員」，意味當年曼聯青年軍招攬法國中場保羅普巴、西班牙中堅艾利加西亞在曼城出道等類似個案不會重演。英超賽會亦同意將21歲或以下海外球員的收購上限提前，由下月冬季轉會窗起，每次不能引入多於3人。《英國廣播公司》的分析指是英足總在這場拉鋸中勝出，因為他們保障了本土球員上位機會；兩大賽會雖未能降低引援門檻分數，但仍有可能在評分標準上動手腳。

另外，紐卡素因5名職球員感染新冠肺炎，關閉訓練基地，周末對阿士東維拉的英超聯賽亦要延期。

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