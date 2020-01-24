歐聯｜年度最佳陣容候選名單出爐 拜仁成大戶 大熱門羅拔仔未隨隊征馬體會 (22:04)

馬德里體育會vs.拜仁慕尼黑 now645台、有線603台周三凌晨04：00直播

拜仁今年在本土賽及歐洲賽所向披靡，除了今夏完成三冠霸業，今季歐聯亦已提早兩輪出線，令周三凌晨對馬德里體育會一仗成例行公事。入圍最佳陣容名單的羅拔利雲度夫斯基、紐亞及哥列斯卡更沒隨隊作客西班牙。雖然上季為RB萊比錫攻入28球的迪姆華拿意外落選，但德甲仍有15人獲列入候選名單，力壓14人的英超及10人的法甲；利物浦及巴黎聖日耳門則各有8人榜上有名。

今次50人初選名單中，有21人首次入圍。祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）則連續17季入選最佳50人，將爭取連續14次成為最佳11人之一，但「斑馬軍」上季歐聯16強出局，意盃亦屈居亞軍，或阻他再創紀錄；巴塞隆拿隊長美斯仍面臨相近處境。

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