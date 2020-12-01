英超｜盧卡文助富咸挫李城 入球舉衫致敬迪奧普 前四隊今輪齊失分 (20:20)

富咸今晨作客李斯特城，盧卡文在30分鐘以地波建功，這名英格蘭籍翼鋒隨即走到場邊，接過一件塞內加爾隊19號球衣，向本周日證實離世的迪奧普致敬。其後李斯特城守將基斯甸富治斯解圍時，踢跌敵鋒卜比列特，球證翻看VAR後直指12碼點，由艾雲卡華利路主射中鵠。李斯特城雖由半場入替的哈維班尼斯末段追回一球，仍無法扭轉敗局。

富咸取得今季第2勝，暫逃離降班區，而李斯特城連續兩輪失分，分數上未能追平今輪分別和波的前二球隊熱刺和利物浦，只能以18分續排第4。

至於昨晨對阿仙奴時，撞至頭顱骨折狼隊前鋒魯爾占美尼斯，今早在twitter報平安，他稱正接受觀察，冀盡快復出；狼隊則表示，他在手術後感覺良好。

意外中同樣頭部受傷流血的大衛雷斯，包紮後踢多30分鐘才被換走，隊醫事後捱轟，被批輕視頭部受傷的後果。英超醫學顧問Anthonio Belli稱，現時場邊評估過於快速及粗疏，促賽會更新指引。曼城門將艾達臣摩拉斯亦稱，當時十分擔憂雷斯：「當球員頭部受傷，不論他是否可以繼續也應換下，他可能自覺沒事，但事後才出現後遺症。」

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