新冠肺炎｜隊際運動須守2人限聚令 足總與港超隊研方案 賽事或再閉門 (18:32)

港超原定周六起一連兩天舉行4場足總盃分組賽，足總今午（1日）與8間港超球會代表舉行網上會議。因應限聚令明日起收緊，市民在體育場所參與隊際運動時，須遵守二人限聚令，場所內的觀眾席亦必須關閉，有效期由至本月15日，意味未來兩周賽事即使可如期上演，亦必須閉門舉行。

至於本周賽事閉門還是延期舉行，消息指取決於能否獲政府豁免，讓球隊繼續在指定場地訓練及比賽。一般估計政府最快明午才回覆足總，各隊明日暫未能操練。此外，賽事重新舉行時，很大機會像上季港超復賽般，安排職球員再進入「隔離泡泡」及定期接受病毒檢測等，據悉出席會議的球會代表均同意這安排。

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