F1丨哥桑逃過一劫 醫療團隊及保護裝置居功 評述員丹尼爾:養兵千日，用在一時 (20:57)

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法籍車手哥桑捲入恐怖意外，事後數小時已能親自拍片報平安，包括他本人在內，不少人歸功前年引入的駕駛倉保護裝置Halo。本地評述員丹尼爾亦稱，若昨日沒此裝置保護頭部，車手「基本上死梗」，而Halo在意外後沒變形或移位，證明發揮了作用。

哥桑逃過鬼門關，丹尼爾指各方的安全裝備應記一功，包括頭盔的Head and Neck Support（HANS）裝置、六點式安全帶、全身防火衣，車手平時亦有逃生測試。他又表示：「滅火人員和醫療車電光火石間就到了，確是養兵千日用在一時，醫療車司機平日可能很空閒，但在最危急一刻發揮最大功用，救回一條人命。」

至於當時戰車的車頭被卡在防撞欄，丹尼爾分析該處是直路，亦接近工程車出入口，而車胎牆多在彎位使用，故認為放置金屬防撞欄並非錯誤。他又補充，哥桑當時有點「夾硬」切線，最終以近45度直撞，才把欄杆撞穿。而車身斷開兩截未能斷言是設計有問題，丹尼爾表示，此情况或能卸走部分撞擊力。

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