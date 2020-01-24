英超｜阿仙奴主場三連敗排第14 39年最差開局 占美尼斯撞傷頭回復意識 (18:05)

柏度尼圖及普丹斯於27和42分鐘建功，令狼隊以2：1挫由加比爾馬加希斯在30分鐘一度扳平的阿仙奴，並令後者近6場英超取得1勝1和4負，落後同得21分的榜首熱刺及次席利物浦8分。熱刺今晨作客與車路士互交白卷，將聯賽連續不敗增至9場。狼隊賽後10戰得17分升上第6位。

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阿仙奴即使取得39年最糟糕開局，但阿迪達說：「當我決定成為一個教練時，就知道某天會被革職或會離隊，故此不會憂心。我只會專注於如何令球員有最佳表現，為球會提供最佳服務。」他又回應阿仙奴在英超主場連負李斯特城、阿士東維拉及狼隊道：「這是要關注的。我需負責。明顯地，我們必須爭取更多入球。面前是一座我們需攀爬的大山。」事實是阿仙奴迄今只入10球，只較榜末4支球隊多，而可能關鍵是隊長奧巴美揚忘帶射門鞋，他至今10次披甲僅曾兩度破門。

此役另一焦點是狼隊的魯爾占美尼斯，在回防欲圍解時，頭部被衝頂的敵衛大衛雷斯撞個正着，立即需醫護人員入場治療，為時長達10分鐘，其間需利用儀器呼吸，最後由擔架牀抬離場及送院醫治。初時憂心忡忡的狼隊主帥紐奴其後說：「他是有意識的，能說話。我們必須有一個適當的評估。他得到很好的照顧。」至於雷斯亦頭部流血，經紗布包紮後繼續比賽，並滲出血跡。據阿迪達透露，由於雷斯頭部被割傷，故此無法頂頭槌，所以下半場退下火線。

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