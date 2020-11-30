賽車｜哥桑F1巴林站意外後報平安 讚保護裝置成救命符（附影片） (16:24)

哈斯車隊法籍車手哥桑的戰車昨在賽事初段發生意外後直撞防撞欄，車頭被欄卡住，車身斷開兩截並發生爆炸，惟幸哥桑及時逃離。他目前在當地醫院治療，今晨透過車隊的twitter拍片報平安，表示：「我想向大家說我情况良好...尚算良好，謝謝大家的問候。我一直不太支持Halo，但現在覺得是F1最偉大的裝置，如沒有它，我今日也不能跟大家說話。」Halo為駕駛倉保護裝置，於2018年被F1引入，並強制所有戰車均需安裝。

FIA F1賽事總監Michael Masi表示，已就事故展開調查，包括收集事發時不同角度的影片。法拉利車手維迪則質疑道：「防撞欄不應該這樣被撞毀，幸好現代戰車比從前安全，但防撞欄絕不應這樣脆弱，令戰車這樣起火。」

巴林站下周末進行第2站賽事，哈斯車隊表示交由哥桑決定是否出賽，而頂替人選包括今季3次為賽點車隊出戰的侯根保，以及哈斯兩名F2車手Pietro Fittipaldi和Louis Deletraz。

昨晚賽事其後再有賽點車手史杜爾反車，原本佔據第3位的隊友佩雷斯，則在賽事尾段因引擎故障戰車起火，雙雙未能完賽。巴林站由已鎖定總冠軍的「黑帝」咸美頓勝出，贏得個人第95個分站冠軍。紅牛雙子韋斯塔本及艾邦則分列亞季，其中艾邦職業生涯第2次上頒獎台。

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