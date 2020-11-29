港超｜東方入球騷3:2挫理文居首 李志堅感恩菁英盃敗仗喚醒球員 (21:02)

理文相隔一季重返將軍澳運動場主場，今仗有937人入場，雙方大打進攻足球，理文僅4分鐘就由基華尼頓打開紀錄，東方於2分鐘後由艾華頓博得12碼，親自操刀宴客，不過東方仍於13及26分鐘，由辛祖及盧卡斯各建一功，反超前2：1。理文於31分鐘由尼迪利博得12碼兼操刀中鵠，半場雙方踢成2：2平手。

換邊後東方狂攻，中堅艾華度於70分鐘接應罰球頭槌建功，再領先3：2。東方尾段抵擋理文圍攻，終險勝這場爭標大戰。東方兩連勝居首，理文被打破今季各賽事不敗身，聯賽兩戰得1分。

今季東方及理文都被視為爭標熱門，東方主教練李志堅表示，球隊取得兩連勝是好開始，並提及今季首場菁英盃不敵愉園或是好事：「該場令球員醒一醒，知道每刻都不能放鬆，現在都踢出應有的水平。今場把握到入球，同時守到對方多個威脅攻勢，也是關鍵。」他又稱，今場激烈程度，相信球迷都會收貨。

理文上仗逼和傑志後，今仗僅負東方，理文主教練陳曉明說，球隊應付頗高水平的比賽，但難要求每球都完美：「我覺得球隊值得取分，但方向正確，踢出來很像樣，我為球員表現感自豪。聯賽是長途戰，開季首兩仗對強隊亦有些困難，希望我們很快重上軌道。」

對於重返將軍澳主場，陳曉明稱場地理想，令球隊踢出預期的組織傳送，並欣喜今仗有不少球迷入場：「希望日後真的獲任命（區隊）時，可以做更多地區推廣，日後主場能夠吸引過千人入場。」新中堅荷西安祖今仗後備入替倒戈東方，加上昨日宣布港足後衛徐宏傑加盟，陳曉明稱，今仗有中堅列斯奧及前鋒梁嘉恆因傷缺陣，連同兩名新兵「夫添」時，對球隊表現很有信心。

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