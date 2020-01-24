港超｜愉園非洲兵開紀錄 衛冕之師傑志兩連和 朱志光認遣小將「交學費」 (18:31)

在第四波疫情下，今日港超維持開放入場，今仗有1407人入場。愉園球員臂纏黑紗，拍攝賽前團體照時展示「10」的手勢，向日前離世的阿根廷球王馬拉當拿致敬。

傑志在上仗首場聯賽主場與理文踢成2：2，今仗面對愉園續重用安永佳及鄭展龍等青訓產品，反於18分鐘被愉園一次快速反擊，由尼日利亞籍快馬羅拔奧度先開紀錄，傑志翼鋒蘇沙於27分鐘勁射中楣，「藍鳥」半場落後0：1。傑志換邊後先後換入黃洋及加維蘭等主力傾力反撲，在74分鐘憑一次罰球攻勢，由李毅凱頭槌破網連續兩場建功，尾段未能再添比數下，雙方踢成1：1平手。

衛冕的傑志開季連續兩場聯賽皆打和失分，主教練朱志光說早段大意失球後，便要花苦工扳平：「可能球員很久沒跟非洲球員對抗，初段感覺略有怯場，後來入局卻失一個反擊失球，球員為扳平變得心急，很多事都做得欠理想，令整場比賽變得吃力。」他續道，給青年球員上陣機會時，較難每場都有好表現，亦要容許小將犯錯，才會逐步成長。

愉園主帥鮑家耀稱，對陣強隊取分有助球員提升信心。愉園閘衛林衍廷表示，球隊發揮不錯，對強隊滿意和局戰果，又稱讚一對非洲箭頭表現出色：「今場算是球隊代表作，繼續努力。」

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