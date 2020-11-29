西甲｜皇馬爆冷負艾拉維斯 高圖爾斯「送禮」 夏薩特再傷（附精華） (16:59)

皇馬後衛拿祖費南迪斯開賽初段禁區內犯手球被判12碼，艾拉維斯的盧卡斯佩雷斯操刀，5分鐘為客軍先開紀錄。夏薩特其後在艾軍禁區被踢跌卻未獲判極刑，之後在28分鐘更因傷離場。49分鐘，皇馬門將泰拔高圖爾斯誤傳敵鋒祖斯盧辛馬田射入空門。皇馬其後調入包括馬田奧迪加特等4名後備上陣，至86分鐘才由卡斯米路破蛋，但終仍以1：2敗陣，自上月中至今，在西甲和歐聯主場落敗3次。皇馬賽後10戰得17分，落後榜首皇家蘇斯達及次席馬德里體育會6分，後者憑華倫西亞在79分鐘輸烏龍波，作客以1：0險勝取得西甲六連捷，且續是聯賽唯一不敗之師。

夏薩特賽後成追訪焦點，皇馬教練施丹盼麾下不是觸傷肌肉，但西班牙《阿斯報》指，今次傷處料為大腿肌肉，亦是這名29歲比利時籍球星16個月來第8次受傷，導致去季各項賽事上陣22次只入1球，今季也只披甲6次入2球。《阿斯報》又指出，夏薩特或依次缺席歐聯作客薩克達、西甲作客西維爾、歐聯迎戰慕遜加柏及西甲迎戰馬體會。施丹無法解釋今次落敗，但說：「我們表現欠缺穩定，必須與球員找出解決方法。負面想法是沒用的，重要的是做好一點。」

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