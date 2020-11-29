拳擊｜泰臣復出表演賽言和 冀續打友誼拳娛樂世人 (16:13)

今次的表演賽在洛杉磯湖人主場史達普斯中心舉行，每回合由職業賽的3分鐘縮減至兩分鐘，但合共105歲的泰臣及鍾斯，甚少打出組合拳，也部分時間展露疲態。泰臣對上一次登上擂台已是2005年，但他今仗主導全場比賽。曾是4個重量級別冠軍、退役兩年的鍾斯亦顯示昔日強勁步法及防守，只在第1及第5回合吃過重拳，最終裁判未有一致判決，判定打和。

泰臣賽後稱感覺自己可以勝出，但也不介意不分勝負，又謂會繼續出戰表演賽：「我不會再打職業，把精力都專注這事上，這比爭世界冠軍更重要。我們現在更有人性，都希望為世界好。我一定會再做一次。」鍾斯則未即時答應再出戰。

報道指泰臣今次賽事，將籌得約1000萬美元（約7750萬港元），鍾斯亦最少袋走100萬美元。惟在另一場主賽，前紐約人後衛尼特羅賓遜對網絡名人Jake Paul的職業輕重量級賽事中，雙方只有600美元出場費（不計算獎金及贊助）。羅賓遜最終在第2回合被擊倒，拳擊生涯出師不利。

值得一提的是，鍾斯今仗戴上特製紫色加黃色拳套，兩邊並印有8號及24號，悼念已故湖人球星高比拜仁。

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