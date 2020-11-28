港超｜飛馬1:0挫晉峰 郭嘉諾復出即取聯賽首捷 盼勝仗成及時雨 (20:50)

飛馬上仗在元朗大球場主場以0：4大敗予冠忠南區，今仗作客面對首次在青衣運動場主場出擊的晉峰，有主教練郭嘉諾完成教練課程及家居隔離後，復出首次領軍。兩名「超級外援」班拿度及山度士續正選，飛馬初段縱有劉學銘頭槌攻門及基斯近門補射，但均未能攻破晉峰門將林駿杰的十指關。戰至30分鐘，飛馬才打破僵局，由基斯接應劉學銘助攻近射得手，半場領先一球。

換邊後，飛馬連番攻門未能再下一城，反觀晉峰於完場前一波攻勢幾乎扳平，其中費利浦薩於補時階段曾近射破網，但被判越位在先而入球無效，飛馬終以1：0險勝這支升班馬，打開聯賽勝利之門。

兩隊教練均稱經歷上仗大敗後，滿意在今仗踢回信心。郭嘉諾賽後向球迷群高呼，承諾球隊會繼續改善。他說，以10分為滿分，球隊今仗表現值7.5分：「上場大敗後，今仗改踢重防守的踢法，雙方都有不少機會，關鍵是誰能先取得入球。無論如何，這對球隊是個及時的3分，而且能夠保持零失球。」他承認，球員此前信心不足，故從專業教練牌照課程學到，讓球員在高壓防守下操練，期望逐步改善，亦讚晉峰今仗表現出色。

今仗有538人入場，晉峰門將林駿杰表示，首仗主場爭勝決心強，比賽時亦不輸形勢，故僅負一球戰果難以接受，惟亦為有不少球迷入場支持感意外。

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