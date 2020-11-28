港超｜盧均宜偕法蘭度完場前建功 領流浪逼和南區 徐宏傑投理文 (17:31)

南區上仗憑史提芬彭利拿連中三元，作客以4：0大勝天水圍飛馬，今仗重返香港仔運動場，出戰今季聯賽首場主場，於24分鐘由新加盟的林樂勤前場搶得皮球後，傳予大勇的史提芬彭利拿打開紀錄，半場領先1：0。客軍隊長林嘉緯早段受傷離場，換邊後南區由夏志明梅開二度，於77分鐘以3：1領先曾憑林學曦建功的流浪。客軍於完場前5分鐘絕地反擊，一對守將盧均宜頭槌及法蘭度近門掃入，以3：3逼和主隊，各得一分。

另外，理文同日宣布，簽入23歲港足後衛徐宏傑，他將披上3號球衣，亦是繼西班牙籍中堅荷西安祖後，理文今季簽入的第2名後衛。徐宏傑今年由中甲球隊梅州客家轉投港超的富力R&F後，因註冊條例未能在上季復賽上陣，其後富力退出港超，他便到理文跟操。

理文表示，正為傑仔趕辦國際轉會紙手續，辦妥手續後即可為理文上陣。傑仔表示十分期待能重返球場：「由於種種問題，沒比賽已一段日子了，很高興與前球會解決問題後，得到理文垂青並獲邀加盟，我會以表現報答教練團知遇之恩。」理文期望這名可勝任後防任何位置的「通天老倌」，加強球隊穩定性。

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