桌球｜為疫情避征歐或失職業資格 傳家俊平常心看待 留家勤練保狀態 (15:51)

傅家俊自2月初出戰上季的威爾斯公開賽後，因疫情而停戰至今，錯過今夏世界賽、現正舉行的全英賽等賽事，臨時世界排名已滑落至66位，季尾未能重返前64，或令他失去職業資格。他表示英國疫情曾在6、7月緩和，每天新增感染人數只得數百時，「也曾心郁郁想過去」，但現時甚至有其他球手賽前確診新冠病毒，自己、家人及香港體育學院都不放心出行。即使中國的比賽或明年初補辦，也因外圍賽在英國舉行，難以出戰。

對於來年大計，傅家俊說現時仍未有確切的計劃：「因為疫情關係（排名下跌），不是自己的錯誤，都是平常心看待。之後的計劃除了取外卡，或者從Q School、業餘世界賽、業餘亞洲賽打起，有很多的選項。在外卡方面，我希望機會是大的。」世界桌球總會自2014/15球季起，開季前都會向不多於4名過去對桌球有卓越貢獻的球手，發出一個為期兩年的職業資格，現時有3名球手以此出戰職業賽，當中只有「白旋風」韋德的資格明年到期。

傅家俊稱，要到明年5月完季，才清楚還有哪些球圈名將，一同跌出世界前64，要以外卡延續職業生涯，但表明「很多人都以為我唔想打，只是我無得打」，又補充幾年前獲發外卡的標準是贏過3次排名賽冠軍，但不清楚今年的情况。

在今日的第63屆體育節活動上，傅家俊準備了康樂棋，與劍擊新星符珈嘉等宣揚培養疫情下運動的習慣。Marco稱在家中也有用兒童球枱練習，好讓身體習慣擊球姿勢，但現時亦不受兩年前眼部施手術影響。

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