馬拉當拿離世｜球王曾因濫藥酗酒多次送院 阿國媒體推測急性肺水腫致心臟衰竭 (18:34)

阿根廷球王馬拉當拿今晨離世，多間傳媒報道他於當地時間周三（25日），吃早餐時向家人表示感到不適，其後外出散步，回家小睡時被發現昏迷不醒，送院搶救不治。阿根廷球王馬拉當拿最為世人難忘的，除了他在球場上無人能夠代替的球技外，健康問題亦備受外界關注。自被揭發染上毒癮及酗酒後，他多次入院接受治療。阿根廷傳媒分析，老馬離世或與他昔日的陋習有關。
60歲的馬拉當拿據報因心臟病發離世，他在事發早上向家人表示不舒服，面色顯得蒼白，其後離開寓所，在附近走了一段路，繼而回家小睡。然而醫生及私人護士至「老馬」需服藥時，發現他昏迷不醒，送院後證實不治。馬拉當拿在上月30日不適入院，本月4日接受手術移除血塊，但因戒酒時出現不良反應而延遲出院。本月11日，他獲轉介至復康中心接受戒酒療程，當時據報狀態良好，未有異樣。主診醫生亦稱其康復進展理想，不算嚴重酗酒，老馬代表律師更稱，他已捱過「或是人生最大的難關」。
然而一代球王最終撒手塵寰，阿根廷傳媒除悼念這位國家英雄，亦分析其死因。包括《號角報》等當地傳媒稱，老馬是自然死亡，死因是急性肺水腫引發急性心臟衰竭。部分傳媒則羅列導致肺水腫的成因，包括服用過量藥物如可卡因及阿士匹靈等，引發副作用導致身體出現不良反應。除藥物外，攝取過量酒精亦可引發急性胰臟炎，出現肺水腫等併發症。
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