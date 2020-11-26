馬拉當拿離世丨曾領拿玻里稱霸歐洲 球會擬以馬拉當拿命名主場 (12:01)

馬拉當拿在布宜諾斯艾利斯的家中心臟病發離世，大批拿玻里球迷湧到聖保羅球場哀悼一代傳奇，有人點上蠟燭，亦有人揮舞印上馬拉當拿畫像的旗幟。球會社交網的會徽轉為黑白，並撰文致哀：「我們無話可說，因為傷痛難以言喻。現在是落淚的時候，之後才慢慢說吧。」

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è... Posted by SSC Napoli on Wednesday, 25 November 2020

拿玻里主席Aurelio de Laurentiis向意媒表示：「我們正考慮將聖保羅球場以馬拉當拿命名。」按當地法例，公共建築物只能以已故人士命名。

馬拉當拿在1984至1991年效力拿玻里，曾領球隊兩奪意甲，並盡攬意大利盃、意大利超級盃及歐洲足協盃（歐霸前身）。他曾稱霸隊史射手榜長達26年，至2018年才被咸錫超越，其昔日所穿的10號球衣於2000年榮休，為拿玻里迄今唯一榮休的號碼。

至於阿根廷隊現任隊長美斯，亦在Instagram上載和前輩的合照，寫道：「這是阿根廷和足球壇悲傷的一天，他離開了我們，但永遠長存，因為迪亞高是永恆的。我會記住和他共處的美好時刻，在此向他的親友致以慰問。願安息。」

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