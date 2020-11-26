馬拉當拿離世｜阿根廷全國哀悼3天　比利痛失好友　願天堂再踢球 (08:04)

馬拉當拿於香港時間今晨（26日）因心臟病發離世，巴西球王比利說: 「失去這樣的一個好朋友，真是哀傷的消息。請上帝給予他的家人力量。可以肯定終有一天，我倆會在天堂踢足球。」阿根廷國家隊在社交網撰文表示：「再見了，迪高。你永遠存在於這星球的足球世界裏。」今晨舉行的歐聯分組賽，賽前均設1分鐘哀悼儀式，而英格蘭隊隊長哈利卡尼曾與「老馬」見面，他留言道:「與他相遇是榮幸，一路好走。」老馬的阿根廷隊前隊友阿迪尼斯則稱:「足球史上最佳球員。太多令人享受的時刻。」

當代球星基斯坦奴朗拿度（C朗）則說:「我今天告別了一個朋友，這世界就向一個天才、一個魔術師說再見。他離開得太早了，你永遠被人懷念。」至於英軍新星查頓辛祖則稱，雖從未與馬拉當拿見面，卻自小便看前輩的比賽片段，而且獲得啟發。

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